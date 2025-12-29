Главный тренер Шахтера Арда Туран не видит в своей команде аж семь футболистов. Все из них не имеют постоянной игровой практики в составе "горняков", передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Футбол с вертолета.

Кто может покинуть Шахтер?

Речь идет, как об украинцах, так и легионерах. Туран готов попрощаться с Иракли Азаровым, Марьяном Шведом, Диего Арройо, Хусравом Тоировым, Марьяном Фариной, Иваном Петряком и Виктором Корниенко.

Интересно, что в начале декабря 2025 года на телеграмм-канале INSIDE UPL появилась информация, что донецкий клуб предлагал Карпатами Шведа, который является воспитанником львовского клуба. Однако "зелено-белые" не усмотрели в Шведе игрока, которым мог бы принести пользу команде.

Кого еще может потерять Шахтер?

Как сообщало издание Sport.ua, донецкий клуб может покинуть фланговый защитник Ефим Конопля. Хотя Шахтер предлагал оборонцу 700 тысяч долларов в год. Однако Конопля не спешит продлевать контракт с "горняками" и хотел бы поиграть в другом европейском чемпионате.

Ранее же журналист Игорь Бурбас рассказал о финансовых аппетитах Конопли. Ефим хотел стать самым высокооплачиваемым игроком Шахтера, зарабатывая при этом 1,5 миллиона долларов в год. Таких денег не зарабатывает даже ни один бразилец в донецком клубе.

Отметим, что Шахтер отказался подписывать контракт с 18-летним ганским футболистом Стенли Куарши, который находится на просмотре в киевском Динамо.

