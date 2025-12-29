28-летний нападающий сборной Украины попал в сферу интересов турецкого гранда. Речь идет о Фенербахче, передает 24 Канал со ссылкой на Зеки Узундурукан.

Кто интересуется Довбыком?

Турецкий клуб следит за выступлениями Довбыка в Роме. В таком трансфере Артема заинтересован сам главный тренер "желтых канареек" Доменико Тедеско. Наставник видит в украинском футболисте достойное усиление на острие атаки своей команды.

Также Фенербахче заинтересован в форварде Александеру Серлоту из мадридского Атлетико.

Фенербахче интересовался Довбиком из-за его универсальности, игру в штрафной площадке и сабильные выступления на высоком уровне.

Что известно о выступлениях Довбыка в Роме?

Артем перешел из испанской Жироны и итальянской Ромы в августе 2024-го.

С тех пор провел за римлян 59 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 6 ассистов (данные Transfermarkt).

В текущем сезоне 2025 – 2026 Довбык отыграл за Рому 14 игр – 2 мяча и столько же голевых передач.

Кто еще интересуется Довбыком?

Сейчас Довбик проигрывает конкуренцию другому форварду "волков" Эвану Фергюсону. Как сообщил инсайдер Маттео Моретто, Рома может обменять Артема на нападающего английского Эвертона Бето.

Также в услугах украинского нападающего заинтересованы еще три клуба – Аталанта, Борнмут и Милан.

Недавно же появился инсайд, что Довбыком тоже интересуется испанский Бетис. Артем близок к возвращению в испанский чемпионат, который ему больше подходил.