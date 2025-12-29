28-річний нападник збірної України потрапив у сферу інтересів турецького гранда. Мова йде про Фенербахче, передає 24 Канал із посиланням на Зекі Узундурукан.

Хто цікавиться Довбиком?

Турецький клуб стежить за виступами Довбика у Ромі. У такому трансфері Артема зацікавлений сам головний тренер "жовтих канарок" Доменіко Тедеско. Наставник вбачає в українському футболісту гідне підсилення на вістря атаки своєї команди.

Також Фенербахче зацікавлений у форварду Александеру Серлоту із мадридського Атлетіко.

Фенербахче цікавився Довбиком через його універсальність, гру у штрафному майданчику та сабільні виступи на високому рівні.

Що відомо про виступи Довбика у Ромі?

Артем перейшов із іспанської Жирони та італійської Роми у серпні 2024-го.

Відтоді провів за римлян 59 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 6 асистів (дані Transfermarkt).

У поточному сезоні 2025 – 2026 Довбик відіграв за Рому 14 ігор – 2 м'ячі та стільки ж гольових передач.

Хто ще цікавиться Довбиком?

Наразі Довбик програє конкуренцію іншому форварду "вовків" Евану Фергюсону. Як повідомив інсайдер Маттео Моретто, Рома може обміняти Артема на нападника англійського Евертона Бето.

Також у послугах українського нападника зацікавлені ще три клуби – Аталанта, Борнмут та Мілан.

Нещодавно ж з'явився інсайд, що Довбиком теж цікавиться іспанський Бетіс. Артем близький до повернення в іспанський чемпіонат, який йому більше підходив.