Бохум решил не продлевать контракт с Иваном Ордецем после вылета из Бундеслиги. Воспитанник Шахтера три года поиграл в России и проигнорировал войну у себя на Родине.

Чемпионат Германии 2024-2025 подошел к завершению. Чемпионом страны стала Бавария, которая вернула себе титул после прошлогоднего "золота" Байера.

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Ванька без клуба

Также определились две команды, которые вылетели во второй дивизион. Последнее место в турнирной таблице занял Бохум, за который выступал центральный защитник Иван Ордец.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Бохума, клуб решил попрощаться с 32-летним украинцем. Летом контракт Ивана с командой завершается и стороны решили его не продлевать.

Таким образом, воспитанник Шахтера станет летом свободным агентом. В текущем сезоне Ордец провел 22 матча за Бохум в Бундеслиге, оформив пять клиншитов.

Репутация Ордеца

Напомним, что Иван запятнал свою репутацию решением перебраться в московское Динамо летом 2019 года. На тот момент Россия уже пять лет вела войну против Украины, однако Ордец решил игнорировать этот вопрос.

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Кроме того, после начала полномасштабного вторжения террористов Иван еще полгода выступал за Динамо. Особенно сообщество возмутили кадры, как Ордец активно отдыхал на клубных вечеринках под музыку, пока россияне убивали его земляков и уничтожали населенные пункты.

С 2022 по 2024 годы Иван играл в Бохуме на правах аренды, а прошлым летом окончательно разорвал соглашение с московским Динамо. На счету центрбека 12 матчей и один гол в составе сборной Украины.