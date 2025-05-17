Лучшим бомбардиром лиги по итогам сезона стал Харри Кейн. Более того, нападающий мюнхенцев установил уникальный рекорд, пишет 24 канал со ссылкой на Opta.

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Что покорилось Кейну

Харри Кейн в текущей сезоне Бундеслиги забил 26 голов в 31 матче. Английский форвард во втором сезоне подряд чемпионата Германии стал лучшим бомбардиром турнира.

В прошлом сезоне Кейн сыграл в 32 матчах. За это время англичанин отметился 36 забитыми мячами.

Английскому форварду покорилось уникальное достижение. Харри Кейн стал первым игроком в истории немецкой Бундеслиги, который выиграл бомбардирскую гонку в первых двух сезонах в чемпионате.

К слову. Харри Кейн перешел в Баварию летом 2023 года. Мюнхенцы заплатили Тоттенхэму за английского форварда 95 миллионов евро.

Ранее сообщали, что Бавария попрощалась с игроком, который провел 25 лет в структуре клуба.