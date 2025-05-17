Найкращим бомбардиром ліги за підсумками сезону став Харрі Кейн. Ба більше нападник мюнхенців встановив унікальний рекорд, пише 24 канал із посиланням на Opta.

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Що підкорилось Кейну

Харрі Кейн у поточній сезоні Бундесліги забив 26 голів у 31 матчі. Англійський форвард у другому сезоні поспіль чемпіонату Німеччини став найкращим бомбардиром турніру.

У минулому сезоні Кейн зіграв у 32 матчах. За цей час англієць відзначився 36 забитими м'ячами.

Англійському форварду підкорилось унікальне досягнення. Харрі Кейн став першим гравцем в історії німецької Бундесліги, який виграв бомбардирську гонку у перших двох сезонах у чемпіонаті.

До слова. Харрі Кейн перейшов у Баварію влітку 2023 року. Мюнхенці заплатили Тоттенхему за англійського форварда 95 мільйонів євро.

Раніше повідомляли, що Баварія попрощалась з гравцем, який провів 25 років у структурі клубу.