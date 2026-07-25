После почти 20-месячной паузы: известный украинский футболист подписал контракт с новым клубом

Кудровка официально объявила о подписании украинского полузащитника Ивана Петряка. 32-летний футболист присоединился к команде по правам свободного агента.

Условия контракта стороны не разглашают, сообщила прессслужба клуба. В то же время, по информации ТаТоТаке , Петряк заключил с ними контракт на два года.

Что известно о трансфере Петряка в Кудровку

Во время летнего собрания тренерский штаб использовал Петряка на позиции вингера. В то же время, в первом туре нового сезона УПЛ футболист команде не поможет из-за дисквалификации, которую получил еще во время выступлений за Черноморец.

В последний раз Петряк выходил на поле в официальном матче 1 декабря 2024 года. Тогда в поединке УПЛ между Черноморцем и Александрией он как раз и получил прямую красную карточку уже на 17-й минуте встречи.

Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/2027 Кудровка начнет домашним матчем против действующего чемпиона Украины – Шахтера. Поединок намечен на 3 августа, начало в 18:00.

В общем , новый сезон УПЛ стартует 31 июля матчем между Зарей и Колосом. В то же время встреча первого тура между Динамо и Левым Берегом предварительно перенесена на 2 декабря из-за участия киевлян в еврокубках.