Умови контракту сторони не розголошують, про це повідомила пресслужба клубу. Водночас, за інформацією ТаТоТаке, Петряк уклав із ними контракт на два роки.

Що відомо про трансфер Петряка до Кудрівки

Під час літніх зборів тренерський штаб використовував Петряка на позиції вінгера. Водночас у першому турі нового сезону УПЛ футболіст команді не допоможе через дискваліфікацію, яку отримав ще під час виступів за Чорноморець.

Востаннє Петряк виходив на поле в офіційному матчі 1 грудня 2024 року. Тоді у поєдинку УПЛ між Чорноморцем та Олександрією він якраз й отримав пряму червону картку вже на 17-й хвилині зустрічі.

Новий сезон Української Прем'єр-ліги 2026/2027 Кудрівка розпочне домашнім матчем проти чинного чемпіона України – Шахтаря. Поєдинок запланований на 3 серпня, початок о 18:00.

Загалом новий сезон УПЛ стартує 31 липня матчем між Зорею та Колосом. Водночас зустріч першого туру між Динамо та Лівим Берегом попередньо перенесена на 2 грудня через участь киян у єврокубках.