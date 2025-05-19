Легендарный хорватский полузащитник и вице-чемпион мира завершит карьеру

Иван Ракитич принял важное решение, которое касается его карьеры. Сейчас хорватский полузащитник выступает на Родине в составе местного Хайдука.

Однако после завершения текущего сезона жизнь Ракитича изменится. Легендарный хавбек сборной Хорватии повесит бутсы на гвоздь, сообщает 24 канал со ссылкой на Dalmatinski Portal.

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Шанс уйти красиво

В воскресенье, 25 мая, состоится матч последнего тура чемпионата Хорватии сезона 2024/2025. Хайдук, за который выступает Иван Ракитич, сыграет против Шибеника из одноименного города на хорватском побережье.

Для 37-летнего полузащитника этот матч станет последним в профессиональной карьере футболиста. После чего Иван Ракитич завершит выступления. Напоследок хорватский хавбек может завоевать трофей.

Хайдук, где играет Ракитич, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Хорватии. Перед последним туром клуб из Сплита отстает от загребского Динамо и Риеки лишь на два пункта.

Карьера Ивана Ракитича

Иван Ракитич в свое время выступал за Севилью и Барселону. В составе андалусийцев хорват дважды выиграл Лигу Европы, а вместе с каталонцами однажды получил кубок Лиги чемпионов и стал 4-кратным победителем Испании.

К слову. Иван Ракитич также играл в швейцарском Базеле, немецком Шальке и даже посетил саудовский Аль-Шабаб.

Напомним, что Иван Ракитич долгое время выступал за сборную Хорватии, проведя 106 матчей, в которых оформил 15 голов. В 2018 году полузащитник в составе "пламенных" стал вице-чемпионом мира.