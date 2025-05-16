Он прекрасно себя зарекомендовал и провел сезон в статусе основного вратаря каталонцев. Сейчас встал вопрос, останется ли поляк еще в футболе после феерического камбэка.

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Окончательное решение не принял

Войцех Щенсный признался, что сейчас серьезно размышляет об этом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Barça Universal. Он заявил, что Барселона предлагает его продлить соглашение, но сам вратарь хочет взять паузу и сопоставить все плюсы и минусы.

"Клуб хочет, чтобы я остался, но я хотел подождать до конца сезона, чтобы принять решение. Я надеюсь не играть в оставшихся матчах, чтобы сосредоточиться и подумать. Если я соглашусь на продление контракта, то уверен, что в следующем сезоне буду запасным вратарем.

Я еще не решил, потому что это новая ситуация для меня. Думаю, что психологически я способен принять идею быть вторым вратарем в следующем сезоне, поддерживать и помогать тер Штегену. Мое решение не зависит от этого. Это семейное дело", – заявил Щенсный.

К слову. В нынешнем сезоне Войцех Щенсный провел 30 матчей в составе каталонцев. В них он пропустил 36 голов и 14 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что за восемь месяцев пребывания в Барселоне польский вратарь добыл три трофея. Действующее соглашение между сторонами завершается 30 июня.

Напомним, что каталонцы оформили чемпионство 15 мая после победы над Эспаньолом. После этого они начали праздновать триумф на стадионе принципиального соперника, но "попугаи" помешали им это сделать.