Він чудово себе зарекомендував та провів сезон у статусі основного воротаря каталонців. Наразі постало питання, чи залишиться поляк ще у футболі після феєричного камбеку.

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Остаточне рішення не прийняв

Войцех Щенсний зізнався, що наразі серйозно розмірковує щодо цього, повідомляє 24 Канал із посиланням на Barça Universal. Він заявив, що Барселона пропонує його продовжити угоду, але сам воротар хоче взяти паузу та зіставити всі плюси та мінуси.

"Клуб хоче, щоб я залишився, але я хотів почекати до кінця сезону, щоб ухвалити рішення. Я сподіваюся не грати в матчах, що залишилися, щоб зосередитися та подумати. Якщо я погоджуся на продовження контракту, то впевнений, що в наступному сезоні буду запасним воротарем.

Я ще не вирішив, тому що це нова ситуація для мене. Думаю, що психологічно я здатен прийняти ідею бути другим воротарем у наступному сезоні, підтримувати та допомагати тер Штегену. Моє рішення не залежить від цього. Це сімейна справа", – заявив Щенсний.

До слова. В нинішньому сезоні Войцех Щенсний провів 30 матчів у складі каталонців. У них він пропустив 36 голів і 14 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що за вісім місяців перебування в Барселоні польський воротар здобув три трофеї. Чинна угода між сторонами завершується 30 червня.

Нагадаємо, що каталонці оформили чемпіонство 15 травня після перемоги над Еспаньйолом. Після цього вони почали святкувати тріумф на стадіоні принципового суперника, але "папуги" завадили їм це зробити.