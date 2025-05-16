"Синьо-гранатові" здолали "папуг" з рахунком 2:0 та достроково завоювали трофей чемпіонату Іспанії. Після матчу гравці "блаугранс" раділи перемозі, але їх святкуванню завадив стадіон гостей, повідомляє 24 канал.

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Вигнали гравців з поля

Після свистка про завершення матчу від головного рефері гравці Барселони почали святкувати перемогу у Ла Лізі прямо на полі. Еспаньйол зіпсував радощі запеклого суперника.

На стадіоні вирішили різко увімкнути систему поливу газону. Через що гравці "синьо-гранатових" вимушені були продовжити святкування у роздягальні.

Еспаньйол увімкнув систему поливу газону: дивіться відео

Нагадаємо, що для Барселони цей трофей іспанської Ла Ліги став 28-м в історії клубу. Попереду тільки головний суперник Реал – 36 кубків.