Команди в основний час зіграли в результативну нічию з рахунком 3:3, як і в першому поєдинку. Тож гра перейшла в екстратайми, де італійський клуб вирвав перемогу, завдяки влучному удару Давіде Фраттезі.

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Антирекорд Барселони

Окрім вильоту каталонців із турніру, цей результат також переписав їх історію зі знаком "мінус". Підопічні Фліка встановили клубний антирекорд за кількістю пропущених голів в одному сезоні Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Педро Мартіна.

"Синьо-гранатові" пропустили аж 24 м'ячі, що є найгіршим результатом за увесь час. Попередній антирекорд тримався з кампанії-1999/2000, коли суперники 23 рази відзначалися голами у ворота каталонців.

Тоді Барселона теж дійшла до півфіналу, де поступилася Валенсії. При цьому в тому сезоні іспанський клуб зіграв на два поєдинки більше через інший регламент турніру.

До слова. В матчі проти Інтера на "Стадіо Джузеппе Меацца" асистом відзначився Рафінья. Йому не вистачило лише однієї результативної дії, щоб повторити абсолютний рекорд Кріштіану Роналду в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що у фіналі підопічні Індзагі зіграють з переможцем пари ПСЖ – Арсенал. Матч-відповідь вони проведуть 7 травня, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.