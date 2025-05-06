Останнім часом почали з'являтися чутки, що українець може залишити Рому вже після дебютної кампанії. Зокрема, називався варіант із поверненням у Жирону.

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Реакція нападника на чутки про трансфер

На такі розмови відреагував безпосередньо Артем Довбик. Він був достатньо категоричним і спростував можливість переходу в деякі клуби, заявивши, що наразі зосереджений на успішному закінченні сезону у складі "вовків", повідомляє 24 Канал із посиланням на Legioners UA.

Інформація про мій можливий перехід у Жирону, Реал Сосьєдад чи Бешикташ – неправдива. Наразі я зосереджений виключно на завершенні поточного сезону. А далі – час покаже,

– сказав Довбик.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Артем Довбик зіграв 44 поєдинки на клубному рівні. В них він забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

До слова. Наразі Рома має неймовірну 19-матчеву безпрограшну серію в чемпіонаті Італії. Такі результати дозволили підопічним Клаудіо Раньєрі увірватися в боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Вони посідають п'яте місце в турнірній таблиці та відстають від Ювентуса лише за додатковими показниками.

Нагадаємо, що в останній грі "вовки" здобули мінімальну перемогу над Фіорентиною, завдяки єдиному голу Артема Довбика. За свій виступ уродженець Черкас отримав хорошу пресу в Італії.