Проте римляни розглядають варіант з продажем 27-річного нападника. Голеадор "вовків" може повернутись в Ла Лігу, повідомляє 24 канал із посиланням на SeriaANews.

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Кого зацікавив Довбик

Артем Довбик цього літа може змінити Серію А на Ла Лігу. Жирона зацікавилась поверненням українського форварда. Окрім каталонців, ще декілька клубів з Іспанії можуть вступити у перемовини щодо трансферу нападника "вовків".

За наявною інформацією, Рома не проти відпустити Довбика у Жирону. Проте римляни бажають отримати за перехід Артем щонайменше 30 мільйонів євро. Ця позиція категорична для римського клубу.

До слова. Артем Довбик перейшов у Рому у серпні минулого року. "Вовки" заплатили Жироні 35 мільйонів євро та 5 мільйонів євро бонусами за підписання українського форварда.

Цікаво, що у минулому сезоні Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Український форвард забив за Жирону 24 голи.

У поточній кампанії Артем Довбик зіграв за Рому у 43 матчах в офіційних турнірах. Український форвард має у своєму активі 16 голів та 3 результативні передачі.