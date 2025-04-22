Українським форвардом, попри критику багатьох експертів, цікавиться низка європейських клубів. Серед них є декілька представників Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє 24 Канал із посиланням на AsRomaLive.

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Цікаві варіанти для українця

Зокрема, йдеться про Астон Віллу та Ньюкасл. Обидва клуби ведуть боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів і вже розглядають варіанти підсилення атаки на наступний сезон.

За п'ять турів до закінчення чемпіонату Англії "сороки" посідають четверту сходинку, а "леви" розташовуються на сьомій позиції в АПЛ. Їх розділяє наразі лише два залікові бали.

Зазначимо, що контракт Артема Довбика з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить 30 мільйонів євро.

До слова. В нинішньому сезоні українець зіграв на клубному рівні 42 матчі, в яких забив 16 голів і віддав чотири результативні передачі. Він є найкращим бомбардиром Роми.

Нагадаємо, що Артем Довбик став найкращим гравцем Серії А в березні. Наступний поєдинок "вовки" мали провести 26 квітня проти Інтера, але ця гра була перенесена через похорони Папи Римського. Нова дата поки не оголошена.