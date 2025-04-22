Украинским форвардом, несмотря на критику многих экспертов, интересуется ряд европейских клубов. Среди них есть несколько представителей Английской Премьер-лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на AsRomaLive.

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Интересные варианты для украинца

В частности, речь идет об Астон Вилле и Ньюкасле. Оба клуба ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и уже рассматривают варианты усиления атаки на следующий сезон.

За пять туров до окончания чемпионата Англии "сороки" занимают четвертую строчку, а "львы" располагаются на седьмой позиции в АПЛ. Их разделяет пока лишь два зачетных балла.

Отметим, что контракт Артема Довбика с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.

К слову. В нынешнем сезоне украинец сыграл на клубном уровне 42 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром Ромы.

Напомним, что Артем Довбик стал лучшим игроком Серии А в марте. Следующий поединок "волки" должны были провести 26 апреля против Интера, но эта игра была перенесена из-за похорон Папы Римского. Новая дата пока не объявлена.