Его будущее прокомментировал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин. В комментарии порталу GiveMeSport функционер подтвердил, что сейчас с одним из европейских клубов ведутся конкретные переговоры по трансферу, информирует 24 Канал.

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Кто является главным фаворитом на украинца

По информации журналистов издания, речь идет об итальянском Наполи. Также несколько клубов АПЛ внимательно следят за ситуацией, среди которых и Брентфорд Егора Ярмолюка, однако официальных предложений из Англии пока нет.

"Мы сейчас ведем переговоры. Я не могу назвать сумму, но верю, что мы закроем эту сделку на хороших финансовых условиях. Если мы не финализируем сделку с текущим клубом, будет другой. Я не волнуюсь насчет сделки.

Судаков один из лучших в мире на своей позиции. Он может перейти в Италию или Англию. Контакты есть, интерес к нему присутствует. Так же было с Михаилом Мудриком. Если мы его не продадим "сегодня", это произойдет "завтра". Это лишь вопрос времени", – сказал Палкин.

Справка. В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел в составе "горняков" 34 матча. В них он забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Отметим, что следующий поединок Шахтера состоится 23 апреля. Дончане в полуфинале Кубка Украины сыграют против Полесья.