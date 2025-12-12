Спортсмен родился на Сумщине в городе Шостка. После обучения в Броварском высшем училище физической культуры он пошел в бокс, сообщает 24 Канал.

Чем запомнился Иван Редкач?

Свою карьеру Иван построил в легком весе, а позже перешел в полусредний. На профессиональном уровне Редкач провел 33 поединка, выиграв 24 из них и получив одну ничью.

В конце концов боксер стал известным не столько из-за своих достижений в ринге. Редкач будоражил сообщество резкими и провокационными заявлениями, а также скандальными поступками.

К примеру, в 2020 году Редкач проиграл бой за титул WBC Silver американцу Дэнни Гарсии. Во время боя украинец укусил соперника за шею в 10-м раунде.

Через год боксер поднял скандал после поражения от Реджиса Прогрейса. Соперник нокаутировал украинца ударом в корпус, но Иван уверял, что оппонент попал ему в пах. В конце концов победу Прогрейса оставили в силе.

Также Редкач запомнился различными неординарными прическами. Он красил волосы в розовый, синий, желтый цвета. А в 2020-м опубликовал фото с подписью "Слава Украине", на котором он позировал с сине-желтыми волосами.



Иван Редкач красил волосы в цвета украинского флага / фото из соцсетей боксера

Антиукраинское поведение Редкача

Еще после учебы в Броварах Иван переехал в США по приглашению промоутеров. Боксер поселился в Лос-Анджелесе, где и строил свою профессиональную карьеру.

В 2016 году стало известно, что Иван получил мексиканское гражданство. В этой стране разрешается иметь два паспорта, тогда как по украинскому законодательству это запрещено.

Впрочем Редкач не отказывался от украинского гражданства. При этом Иван продолжил выдавать неоднозначные заявления о своей Родине, особенно во время войны.



Иван Редкач проиграл свой последний бой / фото NotFight

Боксер принципиально общается на русском и имеет напряженные отношения с Александром Усиком и Василием Ломаченко. Тем не менее, последнего Редкач поддержал, когда тот вляпался в религиозный скандал с УПЦ МП.

Усика же Иван троллил из-за его патриотической позиции и присоединения к теробороны в 2022 году. Также он призвал страны Европы и США прекратить военную помощь Украине.

Где сейчас Иван Редкач?

Кроме того, он фотографировался с россиянином Дмитрием Биволом и подписывал фото: "Спорт вне политики". Вишенкой на торте стало путешествие Редкача в 2023-м в Россию.



Иван Редкач позирует в центре Москвы / фото из соцсетей боксера

Там он посетил Москву и Санкт-Петербург, делился фотографиями в соцсетях и надевал военную шапку с гербом СССР. А позже он опубликовал фото вокзала в Киеве, но неизвестно, действительно ли он посетил Украину.

Сейчас Редкач продолжает проживать в Лос-Анджелесе, но стал менее активным в соцсетях. Периодически в СМИ появляются слухи о его желании возобновить карьеру.

Однако после двух поражений в 2024 году пока Иван не имеет достойных вариантов для этого. Периодически Иван появляется на различных благотворительных мероприятиях в роли медиаспикера или блогера.