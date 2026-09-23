Оказалось, что сначала планировался приезд футболиста в сборную U-21, но затем итальянский тренер решил, что Иван должен войти в состав основной команды. Полузащитник хотел как можно скорее поделиться этой новостью с родными, пишет 24 Канал.

Варфоломеев – новичок Мальдеры

По словам Ивана Варфоломеева, за неделю до объявления состава сборной ему позвонил наставник молодежной команды Дмитрий Михайленко. Тренер сказал, что рассчитывает на футболиста в отборочных матчах на Евро.

Однако затем полузащитник увидел себя в списке основной команды. Он говорит, что это было действительно неожиданно, но вызвало у него невероятную радость.

В первую очередь позвонил родителям и сообщил им эту новость – они очень за меня радовались. Затем позвонил брату, который у меня служит в армии. Я был очень рад, что он смог ответить на звонок. Эта новость действительно подняла ему настроение и боевой дух,

– сказал Варфоломеев пресс-службе УАФ.

Попутно Иван поблагодарил Вооруженные Силы за то, что они защищают украинцев и дают возможность футболистам представлять нашу страну на международной арене и напоминать миру о войне.

Что известно об Иване Варфоломееве

Футболист родился в Крыму, воспитывался в симферопольской "Таврии", впоследствии присоединился к академии львовских "Карпат". В профессиональном футболе дебютировал за "Рух".

После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину подписал контракт с чешским "Слованом". Был вынужден судиться с "Рухом" из-за требования компенсации со стороны львовской команды, но через Спортивный арбитраж в Лозанне доказал, что в его действиях не было нарушений.

С 2025 года Варфоломеев выступает за "Линкольн Сити", который сначала играл в третьем дивизионе английского футбола, но поднялся в классе до Чемпионшипа.