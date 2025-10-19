В польской Экстраклясе состоялся матч 12-го тура между командами Пяст и Лехия. Настоящим героем поединка стал украинский полузащитник Иван Желизко.

Поединок 12-го тура чемпионата Польши между Пястом и Лехией состоялся в воскресенье, 19 октября. В составе гостей на поле вышли двое украинцев – Иван Желизко и Максим Дячук, пишет 24 Канал.

Как Желизко забил шедевральный гол?

На 41-й минуте Лехия получила право на штрафной удар. К мячу подошел Иван Желизко, который бильярдным ударом от стойки забил красавец-гол. Такому исполнению могут позавидовать даже футбольные суперзвезды Роналду и Месси!

Видео гола Желизка

Соперник Лехии сравнял счет в начале второго тайма. Однако на последних минутах встречи "бело-зеленые" вырвали победу – 2:1.

Как украинцы выступают за Лехию?

В составе Лехии на сезон заявлено сразу шесть украинцев. Клуб из Гданьска является наиболее украинизированным в польской Экстраклясе.

По данным Transfermarkt, наибольшее количество матчей за Лехию сыграли защитник Максим Дячук (13 поединков), форвард Богдан Вьюнник (12 матчей, 1 гол) и полузащитник Иван Желизко (11 матчей, 3 гола +1 ассист).

Из-за травм только по одному матчу сыграли голкипер Богдан Сарнавский и полузащитник Антон Царенко. А вот 19-летний "динамовец" Кирилл Пашко все еще ожидает своего дебюта.

В чемпионате Польши Лехия занимает 16 место. "Бело-зеленые" набрали 10 очков в 12 матчах.

