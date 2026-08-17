Украинский футзалист погиб во время рыбалки

25-летний футзалист МСК "Харьков" Иван Зинченко погиб от удара током во время рыбалки. Трагедия произошла в Люботине.

Спортсмен находился в воде, когда во время заброса удочки крючок зацепился за электрический провод. Полученные травмы оказались смертельными, сообщил харьковский футзальный клуб на своей странице в инстаграме.

Что произошло во время рыбалки

Трагедия произошла на одном из прудов в Люботине Харьковской области. По предварительной информации правоохранителей, Иван Зинченко находился в воде и закидывал удочку, когда крючок зацепился за провод, находившийся под высоким напряжением.

В результате контакта спортсмен получил смертельное поражение электрическим током. Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

В МСК Харькова выразили соболезнования родным и близким погибшего. Для спортивного сообщества Харьковщины смерть молодого игрока стала тяжелой утратой.

Кем был Иван Зинченко

Иван Зинченко был уроженцем Люботина и воспитанником местной детско-юношеской спортивной школы. На юношеском уровне он выступал за футбольные команды "ХТЗ", "Квадро" и "Арена".

Во взрослом футболе спортсмен совмещал выступления в футболе и футзале. Зинченко защищал цвета МСК "Харьков" в чемпионате Украины среди команд Первой лиги, а также играл в Кубке Украины.

Его спортивный путь был связан именно с Харьковской областью, где он начал заниматься футболом и продолжил карьеру на взрослом уровне.

Накануне стало известно еще о одной трагической смерти в юношеском футболе. Жизнь 17-летнего Максима Барановского, воспитанника футбольной академии "Полесье", также оборвалась преждевременно.