Спортсмен перебував у воді, коли під час закидання вудочки гачок зачепив електричний дріт. Отримані травми виявилися смертельними, повідомив харківський футзальний клуб на своїй сторінці в інстаграмі.
Що сталося під час риболовлі
Трагедія сталася на одному зі ставків у Люботині Харківської області. За попередньою інформацією правоохоронців, Іван Зінченко перебував у воді та закидав вудочку, коли гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.
Унаслідок контакту спортсмен отримав смертельне ураження електричним струмом. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
У МСК Харків висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Для спортивної спільноти Харківщини смерть молодого гравця стала важкою втратою.
Ким був Іван Зінченко
Іван Зінченко був уродженцем Люботина та вихованцем місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. На молодіжному рівні він виступав за футбольні команди ХТЗ, Квадро та Арена.
У дорослому футболі спортсмен поєднував виступи у футболі та футзалі. Зінченко захищав кольори МСК Харків у чемпіонаті України серед команд Першої ліги, а також грав у Кубку України.
Його спортивний шлях був пов'язаний саме з Харківщиною, де він розпочав займатися футболом і продовжив кар'єру на дорослому рівні.
Напередодні стало відомо ще про одну трагічну смерть у молодіжному футболі. Життя 17-річного Максима Баранівського, вихованця футбольної академії Полісся, також обірвалося передчасно.