Украинские футболисты оказывались в центре скандалов из-за попыток незаконно покинуть страну во время войны. Одни пытались уехать за границу, другие нашли возможность продолжить карьеру в России.

Полномасштабная война изменила не только украинский футбол, но и судьбы отдельных игроков. Некоторые истории получили особый резонанс из-за обстоятельств отъезда спортсменов за границу и их дальнейших карьерных решений, сообщает 24 Канал.

Денис Шелихов переплыл Тису, чтобы играть в Беларуси

Одной из самых необычных историй стал побег бывшего вратаря Днепра Дениса Шелихова. По информации Sport-express.ua, голкипер незаконно пересек украинскую границу, чтобы присоединиться к белорусской Славии-Мозырь.

По данным издания, футболист готовился к переправе около двух месяцев: регулярно ходил к реке и тренировался плавать с ластами. В итоге он переплыл Тису и оказался за пределами Украины.

Сам Шелихов не опроверг информацию о таком способе пересечения границы, однако комментировать ее отказался. Он рассказал, что был знаком с тренерами "Славии" еще во времена выступлений в белорусском Промене, поэтому согласился на предложение клуба.

На вопрос о негативной реакции соотечественников вратарь ответил, что люди, которые его знают, поймут ситуацию без дополнительных объяснений. Говорить о российско-украинской войне футболист не захотел.

До этого Шелихов выступал за ряд украинских команд, в частности Волынь, Днепр, Николаев, ЛНЗ и Металлист 1925.

Артур Рудько пытался выехать через Приднестровье

Еще одна резонансная история связана с бывшим вратарем Динамо, Шахтера, Черноморца и Металлиста Артуром Рудько.

По информации журналиста Константина Андриюка на YouTube-канале "Институт футбольной репутации", в августе 2025 года голкипер оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задержали, доставили в территориальный центр комплектования и выписали штраф в размере 17 тысяч гривен.

После прохождения военно-медицинской комиссии 31 августа Рудько был мобилизован. Однако уже 3 сентября футболист оказался среди группы мужчин, задержанных при попытке незаконно пересечь границу с Приднестровьем.



Артур Рудько во время задержания на границе / Фото ГПСУ

По информации Государственной пограничной службы, для выезда спортсмен воспользовался схемой с оформлением якобы опеки над ребенком. За такую услугу он заплатил 8 тысяч долларов, но план провалился.

В августе 2026 года Рудько неожиданно сыграл за любительский одесский клуб То4ка в Кубке Украины. Президент клуба Филипп Топал пояснил, что вратарь продолжает службу в Национальной гвардии, а для участия в матчах получает краткосрочные отпуска по договоренности с командирами.

Александр Роспутько оказался в российском футболе

Еще один случай, вызвавший значительный резонанс, касается бывшего полузащитника Шахтера U19 Александра Роспутько. В октябре 2023 года 18-летний футболист не вернулся в Украину после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена.

Роспутько отыграл на поле все 90 минут, после чего сдал чемодан в аэропорту Бельгии, но не явился на посадку самолета вместе с командой. Впоследствии в Шахтере сообщили, что игрок не вернулся в расположение клуба и фактически отказался выполнять контрактные обязательства. Контракт с ним был расторгнут.

Отец футболиста тогда заявлял российским СМИ, что сыну будет безопаснее в России, а также сообщал о намерении оформить ему российский паспорт.

В августе 2025 года Роспутько попал в заявку российской Чайки, которая выступала во втором дивизионе страны. Впоследствии, по данным Transfermarkt, 22-летний футболист оказался в составе Текстильщика, который также играет в низших дивизионах российского футбола.