После этого появилась информация о том, что вратарь был мобилизован и несет службу на защите Украины. В клубе в комментарии "Трибуне" объяснили, как Рудько смог быть заявлен за их команду на официальный матч.

Как Рудько оказался в составе любительской команды из Одессы

Ситуацию разъяснил президент клуба Филипп Топал. По его словам, Рудько продолжает службу в Силах обороны, но сможет выступать за команду в матчах.

Он служит, он в Национальной гвардии ВСУ. Просто у нас хорошие отношения с его руководством, не буду говорить, кто там через кого. Дело в том, что мы просто любим футбол, мы живем футболом. У нас, к сожалению, в Одессе никто его не любит, ни один клуб не хочет развиваться,

– сказал владелец команды о том, как вратарь смог присоединиться к ним.

Топал утверждает, что руководство "То4ки" "просто договорилось с его командирами, что Рудьку будут отпускать на матчи в легкий отпуск". При этом президент клуба заявил, что вратаря хотел бы подписать его бывший клуб "Черноморец", но они не смогли этого сделать, в отличие от любителей.

Что известно о мобилизации Артура Рудько

17 сентября 2025 года пограничники задержали футболиста при попытке незаконно покинуть территорию Украины в направлении Молдовы. До этого он, по информации журналиста Константина Андриюка, был официально мобилизован.

За свой поступок Рудько получил штраф в размере 13 600 гривен. Его также направили на прохождение базовой военной подготовки для дальнейшего призыва в армию.

Артур Рудько наиболее известен выступлениями за "Динамо", воспитанником которого он является. Также успел поиграть за кипрский "Пафос", польский "Лех", а в Украине – за "Шахтер" и "Черноморец".