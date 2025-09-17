16 сентября стало известно, что Артур Рудько был задержан при попытке побега из Украины. Бывший вратарь Шахтера и Динамо пытался нелегально выехать за границу, пишет 24 Канал.

К теме Экс-игрока Динамо и Шахтера Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы

Как Рудько поймали на незаконном побеге из Украины?

Пограничники остановили автомобиль в Одесской области, в котором ехало четверо мужчин и 4-летний ребенок. Одним среди них был как раз экс-футболист одесского Черноморца. Интересно, что сама резонансная ситуация произошла еще в начале сентября. Один из нарушителей сознательно взял своего сына, чтобы пересечь границу.

Каждый из уклонистов должен был заплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте за помощь выехать из Украины. По сообщению Sport Arena, Артур Рудько уже проходит военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Интересно, что на аватарке футболиста в инстаграме стоит флаг Украины. Патриотизм на публику!



Профиль Рудько в инстаграме / Скриншот со страницы голкипера

Как украинцы реагируют на скандал с незаконным выездом футболиста?

В соцсетях украинцы оставляют свои реакции на эту попытку незаконного выезда Рудько.

Шл*па патриотическая с флагом и трезубцем на аватарке, чего же ты так в***увала,

– написал один из пользователей в инстаграме.

"Надо было через Вадика Шаблия выезжать, там гарантия 100%. Чего же ты поперся через какой-то телеграм-канал".

"А чем Артур отличается от остальных граждан? Футболист – это профессия, как строитель, шофер, врач.....".

"Ему агент не смог найти где-то команду в Латвии или еще где-то? Как-то тупо".

"Шаблий что-то не так понял с организацией трансфера в Европу".

"Печально, что все так".

"Зашквар, плохо на банке шд было у армии будет лучше".

"Велкам ту десна".

"Решил сэкономить через телеграм? Выезд за 2000 грн?".

"Наконец-то закон для всех. Никаких особенных".

24 Канал уже обратился за комментарием в бывший клуб голкипера одесский Черноморец.

Отметим, что до июля 2025-го Рудько имел действующий контракт с одесским Черноморцем. До этого был игроком Динамо, Шахтера, где преимущественно "грел банку". Был в карьере скандального голкипера зарубежный опыт, когда выступал за польский Лех.

К сожалению, это уже далеко не первый подобный случай в украинском футболе. Ранее не только футболисты, но и тренеры, агенты и другие представители украинских клубов пользовались возможностью игр и сборов, чтобы не вернуться обратно в Украину. К примеру, такая ситуация была в Карпатах, когда со сборов команда вернулась без своего уже бывшего заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша.