В составе команды Паулу Фонсеки выступает игрок сборной Украины Роман Яремчук. Лион ведет тяжелую борьбу за путевку в Лигу чемпионов, сообщает 24 Канал.
Как забил Яремчук?
В прошлый уикенд Лион встречался с прямым конкурентом в лице Ренна. Фонсека нечасто выпускает Яремчука с первых минут, но на этот раз доверился украинцу.
В конце концов тот довольно быстро отплатил тренеру за доверие. Лион пропустил быстрый гол, но уже в середине первого тайма Роман восстановил паритет в счете.
Украинец отлично воспользовался подачей с фланга от Толиссо и головой в упор расстрелял ворота Ренна. Таким образом форвард продолжил свою забивную серию за Лион.
Что сказал Яремчук?
Роман отличился в третьем матче подряд за "ткачей". В целом же это пятый гол Яремчука за французский клуб. После встречи украинец сдержанно высказался о своем голе.
Это был сложный матч. Первый их гол, возможно, вообще станет голом года. После этого мы начали лучше играть и создавать моменты. Было важно быстро забить первый мяч. Мы заслуживаем эти три очка. Спасибо болельщикам, поддержка сегодня была невероятной. Впереди еще два финала,
– передает слова Яремчука издание RMC Sport.
Ренн не сдавался и смог забить еще раз. Однако Лион смог поразить ворота Самба еще трижды и вырвать ключевую победу (4:2). Яремчук провел на поле 70 минут и получил оценку 7,8 от Sofascore.
Попадет ли Лион в Лигу чемпионов?
- Команда под руководством экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки борется за возвращение в Лигу чемпионов. За два тура до финиша Лион занимает третью строчку в Лиге 1.
- Подопечные Фонсеки опережают Лилль на два балла и Ренн – на четыре. Топ-тройка команд из Франции попадет в ЛЧ напрямую, тогда как четвертое место будет играть в квалификации ЛЧ.
- Сейчас Лион имеет серию из четырех побед подряд в Лиге 1. В двух последних турах команда Фонсеки будет встречаться с Тулузой и Лансом.
- Напомним, что Роман перешел в Лион из Олимпиакоса в январе 2026 года. За аренду украинца до конца текущего сезона "ткачи" заплатили 1,5 миллиона евро. Ранее стала известна дальнейшая судьба Яремчука в Лионе.