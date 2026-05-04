У складі команди Паулу Фонсеки виступає гравець збірної України Роман Яремчук. Ліон веде важку боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Як забив Яремчук?

Минулого вікенду Ліон зустрічався із прямим конкурентом в особі Ренна. Фонсека нечасто випускає Яремчука з перших хвилин, але цьго разу довірився українцю.

Зрештою той доволі швидко відплатив тренеру за довіру. Ліон пропустив швидкий гол, але вже в середині першого тайму Роман віднвив паритет в рахунку.

Українець відмінно скористався подачею з флангу від Толіссо та головою впритул розстріляв ворота Ренна. Таким чином форвард продовжив свою забивну серію за Ліон.

Що сказав Яремчук?

Роман відзначився у третьому матчі поспіль за "ткачів". Загалом же це п'ятий гол Яремчука за французький клуб. Після зустрічі українець стримано висловився про свій гол.

Це був складний матч. Перший їх гол, можливо, взагалі стане голом року. Після цього ми почали краще грати й створювати моменти. Було важливо швидко забити перший м’яч. Ми заслуговуємо на ці три очки. Дякую вболівальникам, підтримка сьогодні була неймовірною. Попереду ще два фінали,

– передає слова Яремчука видання RMC Sport.

Ренн не здавався та зміг забити ще раз. Проте Ліон зміг вразити ворота Самба ще тричі та вирвати ключову перемогу (4:2). Яремчук провів на полі 70 хвилин та отримав оцінку 7,8 від Sofascore.

Чи потрапить Ліон в Лігу чемпіонів?