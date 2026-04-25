Український нападник гучно заявив про себе у Франції. Цього разу він відзначився двома забитими голами, фактично вирішився долю матчу, повідомляє 24 Канал.
Як зіграв Яремчук?
Українець відкрив рахунок уже на 19-й хвилині, вдало замкнувши передачу партнера.
Перший гол Яремчука у матчі Ліон – Осер
Після перерви Яремчук знову сказав своє слово – на 71-й хвилині він оформив дубль і зробив рахунок 3:1.
Другий гол Яремчука у матчі Ліон – Осер
Загалом форвард провів на полі 77 хвилин і став ключовою фігурою в атаці своєї команди. Це перший дубль Яремчука у складі Ліона та вже 4-й гол в 11 матчах за клуб.
Статистичний портал Flashscore назвав українського форварда найкращим гравцем матчем – Яремчук отримав оцінку 9,2.
Ліон закріпився у топ-3
Попри нервову кінцівку, коли Осер скоротив відставання, Ліон втримав перемогу – 3:2.
Завдяки цьому результату команда набрала 57 очок і продовжує утримувати третє місце в турнірній таблиці, що дає прямий вихід до Ліги чемпіонів.
Однак щільність у верхній частині турнірної таблиці Ліги 1 велика. До прикладу Монако, яке йде сьомим, відстає від підопічних Фонсеки всього на 7 очок і має гру в запасі.