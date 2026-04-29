Уся справа у фінансових апетитах Олімпіакоса, який хоче за українця 5 мільйонів євро. Як пише французьке видання Sport.fr, для Ліона, який не так давно ледь не вилетів з Ліги 1 через економічні проблеми, ця сума є досить суттєвою.

Що говорять у Ліоні про трансфер Яремчука?

Яремчук за 8 матчів у Лізі 1 встиг переконати босів Ліона у своїх якостях, вже записавши до свого активу 3 м'ячі. Коуч Паулу Фонсека і менеджмент впевнені, що знайшли форварда правильного профілю і хочуть зберегти його в команді.

Проте на заваді стає питання грошей. Прописані в орендній угоді з Олімпіакосом 5 мільйонів євро для більшості топ-клубів Європи здадуться зовсім не великою сумою. Але Ліону доводиться бути максимально обережним з будь-якими витратами.

У 2025 році Професійна футбольна ліга Франції навіть оголосила про пониження Ліона до Ліги 2 через незадовільну фінансову ситуацію. Тоді ж було накладено трансферний бан. На щастя для Фонсеки і його підопічних, рішення вдалося оскаржити, команда зберегла прописку в еліті і змогла проводити підписання гравців, зокрема і Яремчука.

Як складалася кар'єра Яремчука?

За даними Transfermarkt, Яремчук розпочав активні виступи у дорослому футболі в системі Динамо, але не зміг закріпитися в команді. На рівні УПЛ він заграв тільки в Олександрії, де мав 5 голів в 14 матчах чемпіонату.

Талант форварда розкрився у Бельгії, де він виступав з 2017 до 2021 року за Гент. У сезоні 2020/2021 Роман встановив своє найкраще бомбардирське досягнення: 17 голів у 28 матчах Ліги Жюпіле.

У наступних клубах – Бенфіці, Брюгге, Валенсії і Олімпіакосі – Яремчук не вражав результативністю. В цей же час у нього розпочався спад у національній збірній України, де місце основного форварда забрав собі Артем Довбик.

За збірну Роман має 67 матчів і 17 голів. Він дебютував у 2018 році під орудою Андрія Шевченка, брав участь у фінальних стадіях Євро-2020 та Євро-2024.

Яремчук – чемпіон Греції та Бельгії, а також володар грецького Кубка і Суперкубка.