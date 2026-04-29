Все дело в финансовых аппетитах Олимпиакоса, который хочет за украинца пять миллионов евро. Как пишет французское издание Sport.fr, для Лиона, который не так давно едва не вылетел из Лиги 1 из-за экономических проблем, эта сумма достаточно существенна.

Что говорят в Лионе о трансфере Яремчука?

Яремчук за 8 матчей в Лиге 1 успел убедить боссов Лиона в своих качествах, уже записав в свой актив 3 мяча. Коуч Паулу Фонсека и менеджмент убеждены, что нашли форварда правильного профиля и хотят сберечь его в команде.

Однако помешает вопрос денег. Прописанные в арендном соглашении с Олимпиакосом 5 миллионов евро для большинства топ-клубов Европы покажутся отнюдь не большой суммой. Но Лиону приходится быть максимально аккуратным с любыми затратами.

В 2025 году Профессиональная футбольная лига Франции даже объявила о понижении Лиона в Лигу 2 из-за неудовлетворительной финансовой ситуации. Тогда же был наложен трансферный бан. К счастью для Фонсеки и его подопечных, решение удалось обжаловать, команда сохранила прописку в элите и смогла производить подписание игроков, в том числе и Яремчука.

Как складывалась карьера Яремчука?

По данным Transfermarkt, Яремчук начал активные выступления во взрослом футболе в системе Динамо, но не смог закрепиться в команде. На уровне УПЛ он заиграл только в Александрии, где у него было 5 голов в 14 матчах чемпионата.

Талант форварда раскрылся в Бельгии, где он выступал с 2017 по 2021 год за Гент. В сезоне 2020/2021 Роман установил свое лучшее бомбардирское достижение: 17 голов в 28 матчах Лиги Жюпиле.

В следующих клубах– Бенфике, Брюгге, Валенсии и Олимпиакосе – Яремчук не поражал результативностью. В это же время у него начался спад в национальной сборной Украины, где место основного форварда взял себе Артем Довбик.

За сборную Роман имеет 67 матчей и 17 голов. Он дебютировал в 2018 году под руководством Андрея Шевченко, принимал участие в финальных стадиях Евро-2020 и Евро-2024.

Яремчук – чемпион Греции и Бельгии, а также обладатель греческого Кубка и Суперкубка.