Некоторые спортсмены не чураются нелегальных способов бежать из Украины во время военного положения. Очередная подобная ситуация произошла на днях, сообщает 24 Канал со ссылкой на SportArena.

Кого поймали пограничники?

В громкий скандал попал украинский вратарь Артур Рудько. В Одесской области пограничники остановили авто, в котором ехали четверо мужчин и 4-летний ребенок. Одним из них как раз и был футболист.

Интересно, что сына одного из уклонистов взяли с собой сознательно. Все для того, чтобы правоохранители пропустили машину. Мать мальчика дала согласие на такую аферу. Инцидент произошел 3 сентября.



Артур Рудько (первый справа возле машины) задержан пограничниками / фото ГПСУ

Переход планировался на приднестровском сегменте границы между Украиной и Молдовой. Каждый из уклонистов должен был заплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте за помощь в незаконном выезде.

Как сообщает источник, сейчас Рудько проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ. Зато ребенка доставили к маме, а на мужчин составили админпротокол.

Карьера Артура Рудько