Ярослав Ракицкий остается одной из самых контраверсийных фигур в украинском футболе. Игрок Черноморца запомнился скандальным выступлением в России, о котором сейчас жалеет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТРЕНДЕЦ.

Почему Ракицкий не играет за сборную Украины?

Еще до отъезда в Россию Ракицкий имел неоднозначную репутацию из-за отказа петь гимн перед матчами за сборную Украины. В 2019 году фанаты окончательно разозлились на тогда еще игрока Шахтера из-за его трансфера в Зенит.

Именно тогда защитника перестали даже вызывать в сборную Украины. Сам Ярослав прокомментировал конец своей карьеры в национальной команде, за которую отыграл 54 матча.

Я отпустил ситуацию, когда был там, в пид*расов играл. Затем, когда я вернулся в Шахтер, считаю, что меня могли вызвать разочек или два. Но, видимо, я не заслужил этого. Я вообще не понимал, что оно такое. Думал, что должен же быть вызван, а тут – нет. А потом уже стало понятно, почему. Ну кто же знал бл*? Вот меня спрашивают, почему я не пошел куда-то не туда. Бл*ть, а почему мне не принесли предложение? Я бы пошел. Вот, грубо говоря, был Бешикташ в те годы, но как-то там не договорились с президентом или еще с кем-то. Мне же могли сказать: "Иди ты на*уй, оставайся". Легко можно было так сделать,

– высказался Ярослав.

В Зените игрок выступал с 2019 по 2022 год. С началом полномасштабной войны Ракицкий разорвал соглашение с клубом и вернулся в Украину, осудив агрессию со стороны России.

Как Ракицкий живет после карьеры в России?

Сначала Ярослав сталкивался с хейтом в свою сторону, но в конце концов смог найти свое место. Сначала центрбек был в Шахтере, а в этом году подписал контракт с одесским Черноморцем. Кроме того, футболист активно помогает ВСУ и часто посещает бойцов на линии фронта.

"Когда вернулся в Украину, я понял, что я дома и это моя земля. Решил, что буду делать все, чтобы помочь ребятам. Я ходил по улицам и не боялся. Люди мне задавали какие-то провокационные вопросы. Все по-нормальному, без всякой драки. Кто-то лез с кулаками, но я отходил. Не могу человека ударить. Во Львове меня до сих пор не любят, свистят. Я увидел одного, потом он просит у меня фото. Ну нормальный или нет? Он потом мне что-то там еще тыкал".

В 2014 году пришли "освободители" так сказать освобождать нашу Украину. Начали с Донбасса. Сейчас езжу к ребятам в 32-ю бригаду, у меня комбат там знакомый. Я к ним прихожу, у них сплю, на КСП хожу. Когда начинаются бои там в 5 утра, я с ними хожу. Можем вместе куда-то поехать, они покажут, где они будут дальше КСП обустраивать. Мне это нравится, я с этими ребятами давно. Они мне как побратимы. И я для них такой же,

– рассказал Ракицкий.

Что известно о Ярославе Ракицком?

За свою карьеру Ярослав выиграл 22 трофея в Шахтере, из которых 10 – чемпионства УПЛ. За Черноморец центрбек выступает с марта этого года, сыграв 16 матчей.

На его счету один гол и два ассиста. Впрочем по итогам прошлого сезона одесситы заняли последнее место в УПЛ и вылетели в Первую лигу. Сейчас команда лидирует во втором дивизионе, выиграв 5 из 6-ти стартовых матчей.