Ярослав Ракіцький залишається однією з найбільш контраверсійних фігур в українському футболі. Гравець Чорноморця запам'ятався скандальним виступом в Росії, про який нині шкодує, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТРЕНДЕЦЬ.

Чому Ракіцький не грає за збірну України?

Ще до від'їзду в Росію Ракіцький мав неоднозначну репутацію через відмову співати гімн перед матчами за збірну України. У 2019 році фанати остаточно розізлились на тоді ще гравця Шахтаря через його трансфер в Зеніт.

Саме тоді захисника перестали навіть викликати в збірну України. Сам Ярослав прокоментував кінець своєї кар'єри у національній команді, за яку відіграв 54 матчі.

Я відпустив ситуацію, коли був там, у під*расів грав. Потім, коли я повернувся у Шахтар, вважаю, що мене могли викликати разочок чи два. Але, мабуть, я не заслужив цього. Я взагалі не розумів, що воно таке. Думав, що повинен же бути викликаний, а тут – ні. А потім вже стало зрозуміло, чому. Ну хто ж знав бл*? Ось мене питають, чому я не пішов кудись не туди. Бл*ть, а чому мені не принесли пропозицію? Я б пішов. От, грубо кажучи, був Бешикташ у ті роки, але якось там не домовились з президентом чи ще з кимось. Мені ж могли сказати: "Йди ти на*уй, залишайся". Легко можна було так зробити,

– висловився Ярослав.

У Зеніті гравець виступав з 2019 по 2022 рік. З початком повномасштабної війни Ракіцький розірвав угоду із клубом та повернувся в Україну, засудивши агресію з боку Росії.

Як Ракіцький живе після кар'єри в Росії?

Спочатку Ярослав зтикався із хейтом у свій бік, але зрештою зміг знайти своє місце. Спочатку центрбек був у Шахтарі, а цього року підписав контракт із одеським Чорноморцем. Крім того, футболіст активно допомагає ЗСУ та часто відвідує бійців на лінії фронту.

"Коли повернувся в Україні, я зрозумів, що я вдома і це моя земля. Вирішив, що робитиму все, щоб допомогти хлопцям. Я ходив по вулицях і не боявся. Люди мені задавали якісь провокаційні питання. Все по-нормальному, без всілякої бійки. Хтось ліз із кулаками, але я відходив. Не можу людину вдарити. У Львові мене досі не люблять, свистять. Я побачив одного, потім він просить у мене фото. Ну нормальний чи ні? Він потім мені щось там ще тикав".

У 2014 році прийшли "визволителі" так би мовити визволяти нашу Україну. Почали з Донбасу. Зараз їжджу до хлопців до 32-ї бригади, у мене комбат там знайомий. Я до них приходжу, у них сплю, на КСП ходжу. Коли починаються бої там о 5 ранку, я з ними ходжу. Можемо разом кудись поїхати, вони покажуть, де вони будуть далі КСП облаштовувати. Мені це подобається, я з цими хлопцями давно. Вони мені як побратими. І я для них такий самий,

– розповів Ракіцький.

Що відомо про Ярослава Ракіцького?

За свою кар'єру Ярослав виграв 22 трофеї у Шахтарі, з яких 10 – чемпіонства УПЛ. За Чорноморець центрбек виступає з березня цього року, зігравши 16 матчів.

На його рахунку один гол та два асисти. Втім за підсумками минулого сезону одесити посіли останнє місце в УПЛ та вилетіли в Першу лігу. Нині команда лідирує у другому дивізіоні, вигравши 5 з 6-ти стартових матчів.