Наприкінці сезону-2023/2024 Шахтар та Ярослав Ракіцький домовилися не продовжувати угоду. Футболіст планував шукати собі новий клуб на правах вільного агента.

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Ракіцький перейшов у Чорноморець

Наразі невідомо, наскільки розрахована угода гравця та клубу, пише 24 канал з посиланням на Чорноморець.

"Досвідчений, титулований захисник приєднався до складу одеситів і готовий допомогти команді у вирішенні головного завдання - збереження прописки в елітному дивізіоні. Додаткового представлення Ракіцький не потребує, але все ж нагадаємо: майстер з чудовою лівою, блискучим першим пасом та відмінним ударом здалеку. В активі Ярослава кілька десятків ігор в Лізі чемпіонів та півсотні матчів за збірну України", – написали у Чорноморці.

Нагадаємо, що деякий час в мережі завірусилися чутки, що Ярослав Ракіцький планує придбати ФСК Маріуполь.

Кар'єра Ярослава Ракіцького