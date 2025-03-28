Наразі невідомо, хто стане новим наставником "вовків". Проте головним фаворитом вважався Джан П'єро Гасперіні, в якого влітку закінчується контракт з Аталантою.

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Що сказав Раньєрі про свого наступника

Напередодні Клаудіо Раньєрі взяв участь у традиційній пресконференції перед матчем Серії А. Серед іншого він розповів про свого наступника, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

Чи Гасперіні є фаворитом на роботу в Ромі? Я чекав на це питання. Цього тижня ми говоримо про Гасперіні, а наступного тижня – про когось іншого. Ми не маємо жодного крайнього терміну для таких рішень, все залежить від вибору президента. Якщо я скажу, що ми не маємо кандидатів, ви все одно не повірите,

– сказав італієць.

Також італійський спеціаліст розповів, чи буде він долучений до вибору наступного тренера Роми:

"Ми оберемо його разом зі спортивним директором. Спершу буде складено список кандидатів, потім ми передамо його нашому президенту, він скаже остаточне рішення.

Ми цінуємо думку вболівальників, але важливо, щоб фахівець показав прийнятний результат. Майбутній тренер має розуміти, що ми плануємо повернутись на вершину, але в перший сезон не дозволимо собі бездумні трансфери".

На пряме запитання, чи стане Джан П'єро Гасперіні новим наставником "вовків", Клаудіо Раньєрі заявив, що цього не буде.

Гасперіні не буде тренером Роми наступного сезону,

– відповів Раньєрі.

Довідка. У нинішньому сезоні "вовки" набрали 49 очок у Серії А та посідають сьоме місце в турнірній таблиці після 29 турів. Вони відстають на чотири залікові бали від зони Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що наступний матч Рома проведе 29 березня на виїзді проти Лечче. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.