В конце сезона-2023/2024 Шахтер и Ярослав Ракицкий договорились не продлевать соглашение. Футболист планировал искать себе новый клуб на правах свободного агента.
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Ракицкий перешел в Черноморец
Пока неизвестно, насколько рассчитано соглашение игрока и клуба, пишет 24 канал со ссылкой на Черноморец.
"Опытный, титулованный защитник присоединился к составу одесситов и готов помочь команде в решении главной задачи - сохранение прописки в элитном дивизионе. В дополнительном представлении Ракицкий не нуждается, но все же напомним: мастер с великолепной левой, блестящим первым пасом и отличным ударом издали. В активе Ярослава несколько десятков игр в Лиге чемпионов и полсотни матчей за сборную Украины", – написали в Черноморце.
Напомним, что некоторое время в сети завирусились слухи, что Ярослав Ракицкий планирует приобрести ФСК Мариуполь.
Карьера Ярослава Ракицкого
- Является воспитанником донецкого Шахтера, за который выступал с 2009 до 2019 года. С командой он получил 10 чемпионских титулов Украины и 7 Кубков Украины.
- После этого перешел в российский Зенит, где трижды становился чемпионом России.
- Впоследствии вернулся в Шахтер, одна в конце сезона-2023/2024 покинул его как свободный агент.