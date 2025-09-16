Деякі спортсмени не цураються нелегальних способів тікати з України під час воєнного стану. Чергова подібна ситуація сталась на днях, повідомляє 24 Канал з посиланням на SportArena.

Кого спіймали прикордонники?

У гучний скандал потрапив український воротар Артур Рудько. На Одещині прикордонники зупинили авто, в якому їхали четверо чоловіків та 4-річна дитина. Одним із них як раз і був футболіст.

Цікаво, що сина одного з ухилянтів взяли з собою свідомо. Все для того, щоб правоохоронці пропустили машину. Мати хлопчика дала згоду на таку аферу. Інцидент стався 3 вересня.



Артур Рудько (перший праворуч біля машини) затриманий прикордонниками / фото ДПСУ

Перехід планувався на придністровському сегменті кордону між Україною та Молдовою. Кожен з ухилянтів мав заплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті за допомогу щодо незаконного виїзду.

Як повідомляє джерело, наразі Рудько проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ. Натомість дитину доставили до мами, а на чоловіків склали адмінпротокол.

