Після цього була інформація про те, що воротар мобілізувався і проходить службу на захисті України. У клубі в коментарі "Трибуні" пояснили, як Рудько зміг бути заявлений за них на офіційний поєдинок.

Як Рудько опинився у складі аматорів з Одеси

Ситуацію роз'яснив президент клубу Пилип Топал. За його словами, Рудько продовжує службу у Силах оборони, але зможе виступати за команду у матчах.

Він служить, він у Нацгвардії ЗСУ. Просто ми у хороших стосунках з його керівництвом, не буду казати, хто там через кого. Справа в тому, що ми просто любимо футбол, ми живемо футболом. У нас, на жаль, в Одесі ніхто його не любить, жоден клуб не хоче розвиватися,

– сказав власник команди про те, як голкіпер зміг до них приєднатись.

Топал стверджує, що керівництво То4ки "просто домовилося з його командирами, що Рудька будуть відпускати на матчі у легку відпустку". При цьому президент клубу заявив, що воротаря хотів би підписати його колишній клуб Чорноморець, але вони це не змогли зробити, на відміну від аматорів.

Що відомо про мобілізацію Артура Рудька

17 вересня 2025 року прикордонники затримали футболіста під час спроби незаконно залишити територію України в напрямку Молдови. До цього він, за інформацією журналіста Костянтина Андріюка, був офіційно мобілізований.

За свою витівку Рудько отримав штраф у розмірі 13 600 гривень. Його також спрямували на проходження базової воєнної підготовки для подальшого приєднання до війська.

Артур Рудько найбільше відомий виступами за Динамо, вихованцем якого він є. Також встиг пограти за кіпрський Пафос, польський Лех, а в Україні – за Шахтар і Чорноморець.