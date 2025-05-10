"Будет игроком мирового класса": британский эксперт оценил перспективы легионера сборной Украины

В сезоне-2024/2025 Александр Зинченко окончательно потерял место в стартовом составе лондонского Арсенала. У него остается еще год контракта и пока неизвестно, где продолжит свою карьеру украинец.

Своим мнением относительно будущего футболиста "канониров" поделился известный эксперт и инсайдер Дэвид Орнштейн. Он высказался о перспективах украинского игрока, вокруг которого сейчас ходит немало трансферных слухов.

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Зинченко сменит клубную прописку

Британец выразил уверенность, что Александр Зинченко покинет Арсенал после завершения сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football365. При этом он считает, что для украинца это будет хороший вариант и не станет шагом назад в карьере.

Зинченко уйдет этим летом из Арсенала, который допался к подписанию левых защитников под руководством Микеля Артеты. И, зная "канониров", они получат за него пять миллионов фунтов стерлингов, а сам он уйдет в другой клуб и будет игроком мирового класса,

– считает Орнштейн.

Отметим, что в течение последнего сезона появлялась информация об интересе к Александру Зинченку от ряда европейских клубов высокого уровня. Сейчас считается, что фаворитами на его подписание являются Боруссия Дортмунд и мадридский Атлетико.

К слову. В нынешней кампании украинский футболист провел 21 поединок (717 минут) за Арсенал. В них он записал себе в актив гол и ассист.

Отметим, что следующий матч "канониры" проведут 11 мая на выезде против Ливерпуля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что в марте Александр Зинченко высказывался относительно своего будущего. Тогда он заявлял, что окончательное решение не принял.