Яна Клочкова является самой титулованной украинской пловчихой. В свое время "золотая рыбка" и многократная олимпийская чемпионка превратилась из лица отечественного спорта в предательницу родной страны.

Яна Клочкова не появляется в публичной плоскости после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Титулованная предательница ни разу не высказалась о преступлениях враждебной страны против ее земляков и Родины, сообщает 24 канал.

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Где находится Клочкова

Известно, что Яна Клочкова после начала полномасштабного вторжения вместе с сыном решила вернуться в Симферополь временно оккупированном Крыму. Бывшая пловчиха проживает со своими родителями.

Титулованная спортсменка исчезла из поля зрения, закрыв профиль в социальной сети инстаграм. Однако олимпийская чемпионка активно занимается ведением страниц в российских "Вконтакте" и "Одноклассниках".

Клочкова закрыла профиль в инстаграме / Скриншот из инстаграма пловчихи

О жизни Яны Клочковой и ее сына Александра мало что известно. Однако подруги или знакомые предательницы Украины активно комментируют ее публикации в российских соцсетях.

Одной из комментаторов является Евдокия Шереметьева. Она известна тем, что поддерживает российскую оккупационную армию, в частности, обеспечивает ее гуманитарной помощью.

Шереметьева прокомментировала сообщение Клочковой / Скриншот с фейсбука пловчихи

Напомним, что Яна Клочкова принесла немало наград для Украины, которые завоевала на различных соревнованиях. До начала полномасштабного вторжения пловчиха часто появлялась на различных публичных мероприятиях, телевизионных шоу.

Клочкова постоянно участвовала в различных рекламных съемках. А также предательница Украины снималась в клипе певицы Ирины Билык.

Чем известна пловчиха

Яна Клочкова получила четыре золотые медали на Олимпийских игр, став первой и единственной спортсменкой из Украины, которой покорилось подобное достижение. За свою карьеру предательница установила 50 рекордов.

Клочкова за время своих выступлений завоевала 14 медалей чемпионатов мира, 28 наград европейских первенств. В январе 2008 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Предательница Яна Клочкова в 2010 году заняла должность главы киевского отделения олимпийского комитета Украины. Пловчиха работала в течение 12 месяцев.

К слову. В 2006 году Яна Клочкова уже работала на государственные должности. Пловчиха была депутатом Харьковского Городского совета.

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