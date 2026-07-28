Яна родилась 17 декабря 2001 года. Она также является племянницей известного футбольного функционера и политика Григория Суркиса. К футбольной династии также входит ее двоюродный брат Вячеслав Суркис – вратарь, выступающий в структуре Динамо. Подробнее о ней расскажет 24 Канал.

Чем известна Яна Суркис

С детства Яна профессионально занималась балетом, выступала на сцене, однако впоследствии покинула этот вид искусства. В настоящее время она активно ведет страницу в инстаграм, делится моментами из личной жизни, путешествиями и семейными событиями.

Личная жизнь Яны Суркис давно находится в центре внимания футбольных болельщиков. Она состоит в браке с защитником Динамо Кристианом Беловаром. Пара тайно обвенчалась 28 июля 2023 года в Киево-Печерской лавре, однако публично сообщила об этом только через год.

17 декабря 2024 года, в день своего 23-летия, Яна родила первенца – сына Александра.

Несмотря на принадлежность к известной футбольной семье, Яна не раз демонстрировала самоиронию. После дебюта Вячеслава Суркиса за основную команду Динамо она пошутила в соцсетях: "Это же страшный сон болельщиков, сын и зять в составе", намекнув на разговоры по поводу родственных связей в клубе.

Реакция Яны Суркис на дебют Вячеслава Суркиса / Фото скриншот телеграмм-канала Яны Суркис

Также Яна вместе с футболистом Динамо Кириллом Осипенко стала крестной матерью ребенка защитника киевлян Дениса Попова.

Кирилл Осипенко и Яна Суркис / Фото из соцсетей Яны Суркис

В соцсетях Яна неоднократно оказывалась в центре внимания из-за своих сообщений. В частности, после победы Динамо над Шахтером она опубликовала фото с подписью: "Подпиващики, вы где?", обратившись к критикам своего мужа. Публикация вызвала оживленное обсуждение среди футбольных болельщиков и волну противоречивых реакций.

Это реакция на интервью мужа. В разговоре с Денисом Бойко футболист подверг критике часть болельщиков киевского клуба, назвав их "подпивасными".

Яна Суркис "подколола" болельщиков / Фото скриншот из телеграмм-канала Яны Суркис

В ответ на волну критики Яна Суркис опубликовала эмоциональное сообщение в инстаграмме, в котором встала на защиту мужа. Она заявила, что негативные комментарии в его адрес - настоящий интернет-буллинг, который, по ее словам, длится уже несколько лет.