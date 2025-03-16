Перепутали с миллиардерами: футболиста Динамо и дочь Суркиса "спалили" в Монако

Супругов Кристиана Биловара и Яны Суркис заметили в Княжестве Монако. Звездная пара стала героем нового видео в тиктоке.

Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис использовали международную паузу в сезоне для поездки в Монако. В социальной сети текток появилось видео с их участием, пишет 24 Канал.

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Как Биловар и дочь Суркиса стали звездами соцсетей

На видео видно, что супруги приехали на элитном автомобиле Lamborghini Urus и припарковались возле отеля. Швейцар сразу подбежал к авто, чтобы открыть дверь. После этого пара пошла по своим делам.

Видео с Биловаром и дочерью Суркиса в Монако

Отметим, что видео опубликовал аккаунт, который показывает роскошную жизнь богачей. Поэтому сначала пользователи приняли Биловара и дочь Игоря Суркиса за миллиардеров. Однако впоследствии подписчики страницы из Украины узнали Кристиана и Яну, опровергнув догадки.

Напомним, что 17 декабря 2024 года Кристиан Биловар и Яна Суркис стали родителями. У пары родился мальчик, которому дали имя Александр.

Кристиан Биловар имеет контракт с киевским Динамо до конца 2025 года. В этом сезоне центральный защитник отыграл 20 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.