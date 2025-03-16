Захисник київського Динамо Крістіан Біловар та його дружина Яна Суркіс використали міжнародну паузу в сезоні для поїздки в Монако. У соціальній мережі тікток з'явилося відео за їхньою участю, пише 24 Канал.

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Як Біловар та донька Суркіса стали зірками соцмереж

На відео видно, що подружжя приїхало на елітному автомобілі Lamborghini Urus та припаркувалося поблизу готелю. Швейцар одразу підбіг до авто, щоб відкрити двері. Після цього пара пішла по своїм справам.

Відео з Біловаром та донькою Суркіса в Монако

Зазначимо, що відео опублікував акаунт, який показує розкішне життя багатіїв. Тож спочатку користувачі прийняли Біловара та доньку Ігоря Суркіса за мільярдерів. Однак згодом підписники сторінки з України впізнали Крістіана та Яну, спростувавши здогадки.

Нагадаємо, що 17 грудня 2024 року Крістіан Біловар та Яна Суркіс стали батьками. У пари народився хлопчик, якому дали ім'я Олександр.

Крістіан Біловар має контракт з київським Динамо до кінця 2025 року. У цьому сезоні центральний захисник відіграв 20 матчів у всіх турнірах, але результативними діями не відзначився.