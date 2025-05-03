Сборная Украины по хоккею потерпела обидное поражение на ЧМ-2025, усложнив выход в элиту

Подопечные Дмитрия Христича в последнем туре чемпионата мира-2025 по хоккею встречались со сборной Японии. "Сине-желтых" устраивала только победа.

Япония – Украина 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 04:58 Захаров, 1:1 – 13:22 Т.Накаджима, 2:1 – 29:38 Ирикура, 3:1 – 30:31 Сузуки, 3:2 – 51:50 Ворона

Перед отчетным матчем сборная Украины занимала второе место в Дивизионе 1А. "Сине-желтым" нужно было побеждать Японию, чтобы гарантировать повышение в классе, пишет 24 Канал.

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Драматическое поражение сборной Украины на ЧМ-2025

У команды Японии отсутствовала турнирная мотивация. Однако соперник не собирался дарить победу.

В составе сборной Украины из-за травмы не мог сыграть основной голкипер Богдан Дьяченко. Его место в воротах занял 18-летний Александр Левшин.

Первыми открыли счет украинцы. Точный удар на счету Захарова. Еще до перерыва японцы восстановили паритет – шайбу после контратаки забросил Накаджима.

Во второй 20-минутке Япония вышла вперед. Ирикура использовал большинство, забросив вторую шайбу в ворота Левшина. Через две минуты японцы благодаря удару Сузуки увеличили преимущество.

В заключительном периоде Ворона вернул интригу в матче. К сожалению, "сине-желтые" не сумели дожать соперника.

Финальная сирена зафиксировала победу Японии со счетом 3:2. Этот результат не позволил подопечным Христича обеспечить выход в элитный дивизион.

Видеообзор матча Япония – Украина

Теперь судьба сборной Украины будет зависеть от результатов поединков соперников по Дивизиону 1А: Италии против Румынии и Великобритании против Польши.