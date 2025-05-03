Японія – Україна 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 04:58 Захаров, 1:1 – 13:22 Т.Накаджима, 2:1 – 29:38 Ірікура, 3:1 – 30:31 Сузукі, 3:2 – 51:50 Ворона

Перед звітним матчем збірна України займала друге місце у Дивізіоні 1А. "Синьо-жовтим" потрібно було перемагати Японію, щоб гарантувати підвищення в класі, пише 24 Канал.

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Драматична поразка збірної України на ЧС-2025

У команди Японії була відсутня турнірна мотивація. Однак суперник не збирався дарувати перемогу.

У складі збірної України через травму не міг зіграти основний голкіпер Богдан Дьяченко. Його місце у воротах зайняв 18-річний Олександр Левшин.

Першими відкрили рахунок українці. Точний удар на рахунку Захарова. Ще до перерви японці відновили паритет – шайбу після контратаки закинув Накаджима.

У другій 20-хвилинці Японія вийшла вперед. Ірікура використав більшість, закинувши другу шайбу у ворота Левшина. Через дві хвилини японці завдяки удару Сузукі збільшили перевагу.

У заключному періоді Ворона повернув інтригу в матчі. На жаль, "синьо-жовті" не зуміли дотиснути суперника.

Фінальна сирена зафіксувала перемогу Японії з рахунком 3:2. Цей результат не дозволив підопічним Христича забезпечити вихід в елітний дивізіон.

Відеоогляд матчу Японія – Україна

Тепер доля збірної України залежатиме від результатів поєдинків суперників по Дивізіону 1А: Італії проти Румунії та Великої Британії проти Польщі.