Отдал пас-конфету: Яремчук оформил дебютный ассист за Олимпиакос

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в последнее время получает больше игрового времени в матчах за Олимпиакос. Это сразу сказалось на результативности нападающего.

В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 23-го тура греческой Суперлиги Пансерраикос – Олимпиакос. Украинец Роман Яремчук появился на поле на 64-й минуте встречи, когда счет на табло был 3:0 в пользу "красно-белых", пишет 24 Канал.

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Третье результативное действие Яремчука

За отведенное игровое время украинский форвард успел заработать желтую карточку и отдать голевую передачу.

На 75-й минуте матча Яремчук получил мяч от партнера по команде на левом фланге и забежал в штрафную площадь. Там нападающий выманил голкипера и защитника, а потом отдал пас на Желсона Мартинша. Португалец точным ударом поставил точку в матче.

Видео ассиста Яремчука

Этот ассист стал дебютным для Яремчука в составе Олимпиакоса. До этого нападающий отметился двумя голами: в Суперлиге и Кубке Греции.

Портал SofaScore поставил Роману оценку 7,4 балла. Это лучшая оценка среди игроков, вышедших на замену.

Следующий матч Олимпиакос сыграет 23 февраля. В рамках 24-го тура Суперлиги "красно-белые" встретятся с командой ПАОК.