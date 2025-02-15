Итальянский журналист Франческо Касано высказался относительно Артема Довбыка. Радиоведущий Retersport считает, что римлянам стоит задуматься над продажей украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Giallorossi.net.

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Касано раскритиковал Довбика

Журналист считает, что Рома должна усилить позицию нападающего более сильным игроком. По его мнению, Артем Довбик должен был потерять место в основном составе, но "волки" не смогли зимой подписать Коло Муани, который перешел в Ювентус.

Франческо Касано заявил, что украинского голеадора можно продать за такую же цену, которую римляне заплатили Жироне. Однако радиоведущий назвал условие при котором римляне смогут выгодно избавиться от нападающего.

Довбик? Если он будет хорошо играть, то можно будет его продать за ту же цену, за которую его купили, и эти деньги потратить на кого-то сильнее него. Если это правда, что Рома хотела подписать Коло Муани в январе, то француз посадил бы Довбика на скамейку запасных,

– сказал Касано.

Итальянец считает, что болельщики Ромы также бы заменили Артема Довбика на Коло Муани. Касано не уверен, что "волки" смогут рассчитывать на украинского форварда в следующем сезоне.

К слову. Артем Довбик присоединился к Роме летом 2024 года. Римляне заплатили Жироне 30,5 миллиона евро за украинского форварда.

В текущей кампании Артем Довбык провел 33 матча в составе Ромы во всех турнирах. "Украинский Пичичи" записал в свой актив 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.