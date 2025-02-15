Італійський журналіст Франческо Касано висловився стосовно Артема Довбика. Радіоведучий Retersport вважає, що римлянами варто задуматись над продажем українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Giallorossi.net.

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Касано розкритикував Довбика

Журналіст вважає, що Рома має посилити позицію нападника сильнішим гравцем. На його думку, Артем Довбик повинен був втратити місце в основному складі, але "вовки" не змогли взимку підписати Коло Муані, який перейшов у Ювентус.

Франческо Касано заявив, що українського голеадора можна продати за таку саму ціну, яку римляни заплатили Жироні. Однак радіоведучий назвав умову за якої римляни зможуть вигідно позбутись нападника.

Довбик? Якщо він буде добре грати, то можна буде його продати за ту ж ціну, за яку його купили, і ці гроші витратити на когось сильнішого за нього. Якщо це правда, що Рома хотіла підписати Коло Муані в січні, то француз посадив би Довбика на лавку запасних,

– сказав Касано.

Італієць вважає, що вболівальники Роми також би замінили Артема Довбика на Коло Муані. Касано не впевнений, що "вовки" зможуть розраховувати на українського форварда у наступному сезоні.

До слова. Артем Довбик приєднався до Роми влітку 2024 року. Римляни заплатили Жироні 30,5 мільйона євро за українського форварда.

У поточній кампанії Артем Довбик провів 33 матчі у складі Роми в усіх турнірах. "Український Пічічі" записав у свій актив 13 забитих м'ячів та чотири результативні передачі.