Джузеппе Джанніні висловився щодо 27-річного нападника. Легенда римлян оцінив виступи "Українського Пічічі" у складі столичного клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на Planeta Roma.

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Чудова оцінка для Довбика

Джузеппе Джанніні похвалив Артема Довбика, зазначивши, що завжди складно зрозуміти італійський футбол. Адже для українського нападника це перший сезон у Серії А.

Легенда Роми заявив, що Довбик має усі необхідні якості, які потрібні клубу. Джанніні розповів, як партнерам необхідно грати з українським голеадором, щоб забезпечити результат.

Довбика потрібно підтримувати, допомагати та обслуговувати найкращим чином,

– сказав Джанніні.

Підкреслимо, що Артем Довбик провів 31 матчі за Рому у поточній кампанії. Український нападник має у своєму активі 13 забитих м'ячів та три результативні передачі.

Наступний матч Рома зіграє на виїзді проти Венеції в межах 24-го туру італійської Серії А сезону-2024/2025. Стартовий свисток пролунає о 13:30 за київським часом.